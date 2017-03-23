NBA》場內上演全武行 伊巴卡、羅培茲各禁賽1場
2017/03/23 09:08
〔體育中心／綜合報導〕昨天公牛與暴龍的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）出手投籃後，公牛中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）與暴龍大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）發生衝突並出拳互毆，聯盟今天稍早宣布兩人各禁賽1場。
賽後接受採訪時，R.羅培茲就表示：「我想我會被聯盟禁賽，當時我身邊有3個人，但沒人擋住伊巴卡，我揮拳只是為了讓他遠離我。」
伊巴卡則表示：「身體對抗激烈的比賽就是這樣。他先出拳，而我出拳是為了保護自己。對我來說，被毆打而有所回應是必要的。」
另外，暴龍助教麥格羅（Jamaal Magloire）因為出手推公牛大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）也被罰款1.5萬美元（約新台幣45萬元）
伊巴卡（左2）、R.羅培茲（右2）都被聯盟禁賽1場。（資料照，USA Today）
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