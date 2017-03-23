MLB》二縫線速球太會「跑」 松井秀喜曾經也頭痛

松井秀喜。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕日本隊在經典賽四強戰不敵美國隊，無緣冠軍戰。日本打者普遍對二縫線速球打不好，就連赴美闖蕩大聯盟的「酷斯拉」松井秀喜，也曾因此很苦惱。

松井秀喜在日職讀賣巨人隊10個球季，單季全壘打最多是50轟，日職生涯累積332轟。他在2002年球季結束後挑戰大聯盟，赴美加盟洋基，起初很不能適應美國投手的對二縫線速球，這種球路在日本幾乎很難看到。

松井秀喜剛開始打出很多滾地球，也讓他的長打能力下降，時任洋基隊總教練的托瑞（Joe Torre）曾建議他在打擊時靠進本壘板2英吋，結果讓松井秀喜在之後的比賽中敲出全壘打。在適應兩個月以後，松井秀喜漸漸會打這種二縫線球，也讓他能在揮棒中釋放更多力量。

總計在大聯盟10個球季，松井秀喜單季最多轟是2004年的31轟，生涯累積175轟、760分打點、平均打擊率2成80，他在2012年12月宣布退休。

松井秀喜。（資料照，路透）