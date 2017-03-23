MLB》田中將大熱身賽威猛 連續18.2局無失分
2017/03/23 10:05
田中將大。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕紐約洋基日籍投手田中將大今天在熱身賽先發面對費城人，他主投5.1局沒有失分，送出3次三振，連續18.2局沒有失分，助洋基最後以7：3贏球。
田中將大前四局都有讓對手上到壘包，但都能化解危機，5局下讓對手三上三下，6局上解決首名打者後，教練將他換下場休息。總計田中將大這場比賽投了5.1局被敲3安，沒有失分，送出3次三振，有1次四死球。田中將大在今年熱身賽連續18.2局無失分，展現出做好球隊開幕戰先發的準備。
洋基這場比賽靠著菜鳥柏德（Greg Bird）單場雙響砲，單場5打點，最後助洋基獲勝。柏德在今年春訓賽41個打數中揮出18支安打，包含6轟、11打點，打擊率高達4成39。
田中將大。（美聯社）
菜鳥柏德。（USA Today Sports）
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