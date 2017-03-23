NBA》杜蘭特回歸在即 勇士盼他到季後賽復出

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）在2月底因為左膝蓋受傷缺賽，目前恢復情況良好，隊醫將在下週重新評估他的傷勢，並希望他季後賽第1輪復出。

昨天勇士對小牛賽前，杜蘭特完成受傷後的首次訓練，其中包括行進間的投籃以及跑步。對杜蘭特來說，最重要的是恢復過程中如何兼顧基本的訓練。當杜蘭特在2月底發生左膝受傷後，勇士宣布他將無限期休戰，但也沒說他不會在季後賽復出。

本季，杜蘭特在59場比賽裡，平均得到全隊最高的25.3分，另外有8.2籃板、1.6火鍋，其中得分項目至今仍保持全隊第1名。

杜蘭特（中）有望趕在季後賽開打前復出。（資料照，美聯社）