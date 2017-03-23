經典賽》美國轟2分砲 飛行速度161公里（影音）

2017/03/23 10:23

〔體育中心／綜合報導〕美國今在3局上棒打波多黎各先發投手魯戈（Seth Lugo），先靠拉克羅伊敲安打上壘，下棒金斯勒再轟出2分砲，先馳得點，數據顯示這球飛行速度100英里（161公里），飛行距離395英呎。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.