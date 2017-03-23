經典賽》美國轟2分砲 飛行速度161公里（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國今在3局上棒打波多黎各先發投手魯戈（Seth Lugo），先靠拉克羅伊敲安打上壘，下棒金斯勒再轟出2分砲，先馳得點，數據顯示這球飛行速度100英里（161公里），飛行距離395英呎。

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