經典賽》上班課也要看日美大戰 超高收視率曝光
2017/03/23 10:44
日本收視率開出紅盤。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日本昨天大戰美國，雖然比賽星期三當地時間早上10時開打，收視率依然開出不可思議的紀錄。
根據《日刊體育》報導，美國與日本準決賽平均收視率高達20.5%，瞬間最高收視率更飆到25.4%，當時筒香嘉智在1：2落後8局一二壘有人上場打擊，就有日本球迷說，在平日的中午開出這種收視率是無法想像的。
日本在本屆經典賽最高收視率紀錄是14日晚上對戰古巴，高達27.4%。
相關新聞
- 經典賽Live》美國轟2分砲 冠軍戰先馳得點！
- 經典賽》原來他這麼狂… 美媒讚嘆日本投手教練
- 經典賽》美國轟2分砲 飛行速度161公里（影音）
- MLB》二縫線速球太會「跑」 松井秀喜曾經也頭痛
- 經典賽》輸美國仍感驕傲 日本這則推特瘋傳
推薦新聞
-
經典賽Live》美國狂轟猛炸領先 冠軍戰8：0領先2017/03/23 12:24
-
經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）2017/03/23 12:17
-
NBA》騎士全陣容今年首度合體 慘遭打臉不敵金塊2017/03/23 12:16
-
棒球》5人策動神奇雙殺打 美媒：不敢相信！（影音）2017/03/23 11:47
-
經典賽》連2季全壘打雙冠王 美國四棒離奇短打（影音）2017/03/23 11:13