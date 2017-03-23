經典賽》上班課也要看日美大戰 超高收視率曝光

日本收視率開出紅盤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本昨天大戰美國，雖然比賽星期三當地時間早上10時開打，收視率依然開出不可思議的紀錄。

根據《日刊體育》報導，美國與日本準決賽平均收視率高達20.5%，瞬間最高收視率更飆到25.4%，當時筒香嘉智在1：2落後8局一二壘有人上場打擊，就有日本球迷說，在平日的中午開出這種收視率是無法想像的。

日本在本屆經典賽最高收視率紀錄是14日晚上對戰古巴，高達27.4%。