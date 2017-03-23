經典賽》日本隊監督 前冠軍教頭接棒呼聲高
2017/03/23 11:14
原辰德。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本隊在經典賽四強敗陣後，總教練小久保裕紀將卸下兵符。為了準備下個國際賽，日本媒體紛紛推測下任教練人選，呼聲最高的是前日本隊教練原辰德。
小久保裕紀擔任日本隊公司化後首位總教練，經歷世界棒球12強賽、以及第四屆經典賽，總戰績13勝2敗，未帶領日本隊拿過冠軍。
原辰德是第二屆經典賽的日本隊教頭，當年他率領球隊奪得冠軍；而在日職時期，原辰德曾在2002年至2003年、2006年至2015年間於讀賣巨人隊擔任總教練，在02年、09年、12年拿下「日本一」。
《日刊體育》除了點名原辰德外，也點名日本火腿總教練栗山英樹、前軟銀教頭秋山幸二、前橫濱教頭中畑清等人。下屆日本隊教頭首要任務就是2020年的東京奧運。
小久保裕紀將卸下兵符。（美聯社）
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