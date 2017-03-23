NBA》魏少單季35度大三元 雷霆對七六人跨季16連勝

魏斯布魯克。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆隊球星魏斯布魯克今天面對七六人，出賽28分鐘，第三節就拿下大三元數據，球隊終場以122：97輕取七六人，收下跨季對戰16連勝。

魏斯布魯克攻下18分、11籃板與14助攻，他在此展現高效率，六次出手與六罰機會全數命中，魏少生涯面對七六人，五度締造大三元，是他個人面對單一球隊的紀錄。

單季35度完成大三元，魏少距離追平「大O」羅伯森紀錄還落後6次，雷霆本季僅剩11場比賽。

雷霆隊此役13人輪番上陣，肯特從板凳出發，攻下全隊最高的24分，另有11籃板。

雷霆贏球。（美聯社）