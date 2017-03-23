高球》Dell比洞錦標賽首日 球王D.強森過關、麥克羅伊吞敗仗

球王D.強森。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕WGC-Dell Technologies比洞錦標賽，今天上午打完首日賽程，球王D.強森只打了15洞就擊敗辛普森，拿下預賽首勝。第2種子麥克羅伊卻不敵丹麥的凱德森，爆冷吞敗。

Dell 比洞錦標賽高位種子選手不見得佔上風，今年的前4席種子球星今天只有D.強森打得比較順手，開賽前3洞連續抓鳥，領先竍普森3洞，打完前9洞已領先5洞。辛普森在後9洞搶回兩洞，但D.強森還是技高一籌，第15洞打完剩3洞贏5洞過關。

第2種子麥克羅伊與對手凱德森一路激戰，互有小幅領先，打完15洞仍平手局面。凱德森在第16洞長洞抓鳥，小麥卻錯失不到2呎的博蒂。隨後凱德森在第17洞短洞開球上果嶺只剩3呎，小麥又沒推進博蒂，凱德森連搶兩洞，剩1贏2，擊敗麥克羅伊，是今日最大冷門。

第4種子松山英樹與美國老將佛瑞克纏鬥不休，松山英樹3度領先，都被佛瑞克扳平，最後8洞兩人全都打Par，以和局收場。

至於第3種子澳洲前球王戴伊，與美國選手培瑞茲交手，戴伊心裡掛念著即將動手術治療肺癌的母親，無心戀戰，打了6洞培瑞茲領先3洞，戴伊決定退出比賽。

他在賽後記者會上淚眼解釋退賽，他說：「我的母親來美國一陣子了，她得了肺癌，她經歷的痛苦實在很難體會。」

戴伊表示，今年初母親在澳洲被確診肺癌末期，生命可能只剩最後1年，他決定把媽媽帶來美國接受治療，目前住在俄亥俄州的醫院，週五將動手術切除3至4公分的病灶。

他說：「我12歲的時候，父親就因胃癌離世，我已經經歷過1次，知道那是什麼感受。雖然媽媽不希望因此影響我參加比賽，但它確實有影響，所以我需要花一點時間陪伴她，確定一切都順利，她是今天我打高爾夫的原因，家庭優先，這會是一段艱難的日子。」

麥克羅伊。（法新社）