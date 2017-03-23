經典賽》連2季全壘打雙冠王 美國四棒離奇短打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕連兩年奪全壘打王的美國四棒艾倫納多（Nolan Arenado）狀況差到不行，昨天對日本4打數狂吞4次三振，但是深獲美國總教練李蘭的信任，沒想到前2打數再吞2K，5局上執行短打戰術還失敗，慘到極點。

艾倫納多在2015年以42轟130打點奪雙冠王，去年再以41轟133打點蟬聯雙冠王，成為美國本屆的不動四棒，結果前7場表現慘烈，打擊率僅0.115，猛吞9次三振。

無論狀況多差，李蘭還是將他放在四棒，今天對波多黎各前2打數吞K，連續6打數被三振，5局上一二壘有人時，艾倫納多嘗試短打，結果點得不好反而讓波多黎各封殺三壘，無法為球隊貢獻。艾倫納多大聯盟生涯4年僅3次短打紀錄。