NBA》大三元附帶完美命中率 魏少表現寫聯盟新頁

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天面對七六人，砍下18分、14次助攻、11籃板的全能表現，助雷霆以122：97獲勝，他還創造投籃全命中的大三元紀錄，為聯盟史上第一人。

上半場，魏斯布魯克就以5投5中、6個罰球拿下16分，為了保住完美命中率，他在下半場即使有空檔也不輕易出手，只在第3節一開始中距離跳投得手。第3節剩2分39秒，魏斯布魯克被換下場休息，並且不再上場，雷霆此時以91：65遙遙領先。



魏斯布魯克達成本季第35次大三元，上場28分鐘拿下18分、14次助攻、11籃板的大三元，他全場6投6中，罰球也是6投全進，沒有錯失任何投籃，成為聯盟史上第一位「得到大三元且投籃與罰球全數命中」的選手。

除了締造聯盟新紀錄，距離傳奇球星羅伯森（Oscar Robertson）在1961-62年球季寫下的單季41次大三元紀錄，只差最後6場。另外，羅伯森在當年的平均數據為30.8分、12.5籃板、11.4助攻，魏斯布魯克在今天賽前的平均數據則是31.4分、10.3助攻、10.5籃板。

「當他擁有那樣的體能與速度，他可以自己搞定攻防兩端，」七六人控衛麥康諾（TJ McConnell）表示，「那就是他能做到平均大三元的原因.... 我想他理應得到更多人讚賞。」

Russell Westbrook