經典賽》波國游擊手超美技 差點讓慢跑的麥卡琴出局（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕美國與波多黎各的經典賽冠軍賽，雙方選手任何一個PLAY都要展現拚勁！

5局上2出局，美國隊攻占一、三壘，美國隊「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）擊出游擊方向滾地球，眼見就要穿越內野，但被對方游擊手林多（Francisco Lindor）撲接攔下，麥卡琴原本沒有全力衝刺，他發現球被攔下後才開始奮力向前衝，仍順利安全上壘。

這個打席讓麥卡琴跑出一支內野安打，帶有1分打點。目前美國隊以7：0領先波多黎各。

波多黎各林多撲接。（美聯社）

「海賊王」麥卡。（歐新社）