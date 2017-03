經典賽》波國游擊手超美技 差點讓慢跑的麥卡琴出局（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕美國與波多黎各的經典賽冠軍賽,雙方選手任何一個PLAY都要展現拚勁!

5局上2出局,美國隊攻占一、三壘,美國隊「海賊王」麥卡琴(Andrew McCutchen)擊出游擊方向滾地球,眼見就要穿越內野,但被對方游擊手林多(Francisco Lindor)撲接攔下,麥卡琴原本沒有全力衝刺,他發現球被攔下後才開始奮力向前衝,仍順利安全上壘。

這個打席讓麥卡琴跑出一支內野安打,帶有1分打點。目前美國隊以7:0領先波多黎各。

波多黎各林多撲接。(美聯社)

「海賊王」麥卡。(歐新社)