棒球》5人策動神奇雙殺打 美媒：不敢相信！（影音）
2017/03/23 11:47
〔體育中心／綜合報導〕美國貝勒大學日前在比賽演出神奇守備，五名球員Shea Langeliers、Steven McLean、Aaron Dodson、Josh Bissonette、Tucker Cascadden策動「2-5-3-4-2-6 」的雙殺打，讓美媒直呼不敢相信。
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