檢討經典賽 林德福：無法有效整合就下台

體育署長林德福。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新任體育署長林德福今首度進立法院備詢，針對第四屆WBC棒球經典賽做檢討，林德福重申，未來一級賽事組訓將由中職負責，將積極協調棒協和中職合作，並加強人才、資源整合，並在立院承諾，「若未來棒壇再出現分裂、惡鬥，個人整合不利，願意下台負責。」

立委質詢2017世界棒球經典賽，國家補助金額達5351萬，創下史上新高，比去年的1345萬、2006年的50萬，高出甚多，2009年甚至無補助，但今年卻苦吞三連敗，遭淘汰，被質疑經費未花在刀口上，林德福回應，包括組訓賽分工為整合、徵招不順和情蒐等環節都出現問題，這是未來努力修正的地方。

除了經典賽議題外，林德福也針對籃球職業化、擊劍世青賽國手選拔和拯救蚊子館等議題都做出回應。

林德福再度重申，堅持SBL職業化的立場，即使籃壇意見分歧，仍會努力推動職業化，並積極拜會籃壇人士，包括籃協理事長丁守中和SBL各球團，盼共同改善籃球環境。

全國擊劍協會日前宣布，「選訓會議之決議，擬不派隊參加2017年世界青年暨青少年錦標賽」，引起許多選手反彈，其中2016年自費參加法世青賽殺進64強的旅美擊劍好手蔡曉晴恐無緣參戰，對此，林德福表示，公費參賽是為了公平原則，但對於擊劍世青賽國內有人才，卻未派隊參賽的爭議，會先了解再做回應。

未來將申請100億體育前瞻計畫的經費，林德福承諾會妥善運用，並以改善為優先，包括整治蚊子館、天母棒球館漏水問題、整治地方球場，希望能多照料基層體育運動，改善環境、向下扎根。