NBA》主場優勢不再明顯？ ESPN作家：多虧交友App
魔術隊的奧古斯丁說，過去所待的隊伍中，沒有人在飛機上喝酒，球員也知道身體是自己最大的資產，需要好好照顧。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕過去30年來，NBA的主場勝率持續下降，本賽季主場勝率降到57.4%，為歷史新低，ESPN作家柏史卓（Tom Haberstroh）表示，他訪問了數十名球員、教練、管理階層，他們都認為這歸功於球員越來越自律以及科技的進步有很大的關聯。
ESPN作家柏史卓表示，據統計在30年前的1987-88賽季，NBA球隊在主場的勝率高達67.9%，平均贏5.8分，主場優勢十分明顯，但是到了1996-97賽季，球隊的主場勝率一度降到57.5%，平均贏2.6；進入21世紀後，NBA球隊的主場勝率一直在60%左右徘徊，但本賽季，勝率又再度下滑到了歷史新低57.4%；他訪問了數十名球員、教練、管理階層，他們都認為原因在於現在NBA球員睡眠時間更多了，飲酒也減少。
另外社交軟體的進步也是幫助球員休息時間變多，飲酒減少的因素之一，一位NBA球隊的總經理說：「現在有了交友App，球員們不需要整晚都泡在夜店裡了」，這意味著NBA球員在遠征客場時，可以直接透過交友軟體約人在下榻的飯店碰面，而不需要像過去一樣在聲色場所「獵豔」；一位昔日的全明星球員說，即時在客場比賽時有豔遇，也比15年前的前輩們多2小時的睡眠時間。
而球員在乘坐飛機前往客場時，在機上喝酒的情況也減少，現效力於NBA魔術隊的奧古斯丁（D.J. Augustin）說，過去所待的隊伍中，沒有人在飛機上喝酒，很多球隊都不允許，球員也知道身體是自己最大的資產，需要好好照顧。
球員對於去聲色場所興致也降低，一位NBA教練指出，球員們現在都不去夜店，因為一旦被拍到照片，他們就會遭到媒體大幅報導，在網路的推波下，24小時內就讓你形象破滅。
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