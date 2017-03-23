經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）
2017/03/23 12:17
〔體育中心／綜合報導〕面對母親祖國波多黎各，美國隊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）先發6局僅被敲1支安打，只投1次的保送，前6局更是無安打比賽，完全展現超強壓制力。
在經典賽開打前，史卓曼曾想過代表母親為波多黎各出征，但最後能代表美國隊，卻也讓許多波多黎各球迷不諒解，部分球迷還在社群網路上攻擊史卓曼的母親，讓他相當不滿。史卓曼前場面對波多黎各，主投4.2局失4分吞敗。
但這場冠軍戰，史卓曼大發神威，前6局沒有被敲安打，只投了1次保送，完全壓制波多黎各打線，直到7局上才被敲一支二壘安打，這時教練也將他換下場。總計史卓曼6局投球送3K，被敲1安打、投出1次保送，73球中有44球為好球，他還製造了11個滾地球出局。
史卓曼。（法新社）
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