經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）

〔體育中心/綜合報導〕面對母親祖國波多黎各,美國隊先發投手史卓曼(Marcus Stroman)先發6局僅被敲1支安打,只投1次的保送,前6局更是無安打比賽,完全展現超強壓制力。

在經典賽開打前,史卓曼曾想過代表母親為波多黎各出征,但最後能代表美國隊,卻也讓許多波多黎各球迷不諒解,部分球迷還在社群網路上攻擊史卓曼的母親,讓他相當不滿。史卓曼前場面對波多黎各,主投4.2局失4分吞敗。

但這場冠軍戰,史卓曼大發神威,前6局沒有被敲安打,只投了1次保送,完全壓制波多黎各打線,直到7局上才被敲一支二壘安打,這時教練也將他換下場。總計史卓曼6局投球送3K,被敲1安打、投出1次保送,73球中有44球為好球,他還製造了11個滾地球出局。

史卓曼。(法新社)