NBA》騎士全陣容今年首度合體 慘遭打臉不敵金塊
2017/03/23 12:16
詹姆斯。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕騎士隊上季奪冠主要陣容今年首度合體，詹姆斯、T.湯普森、厄文、洛夫與J.R.史密斯一同帶槍上陣，今天作客金塊，卻踢到鐵板，金塊隊錢德勒率隊強攻，騎士終場以113：126不敵對手。
厄文攻下全隊最高33分，詹姆斯另有18分進帳，但兩人末節追分階段，被教練泰倫魯放在板凳。
金塊隊七人得分突破雙位數，後衛哈里斯21分為全隊最高，巴頓也有20分貢獻，其中錢德勒歸隊，攻守俱佳，繳出18分，也成功鎖住詹姆斯，金塊教練馬龍表示，錢德勒11天沒打球，但他立刻進入狀況，而且幫助球隊抵抗詹姆斯，他防守很到位。
金塊後衛哈里斯21分。（USA Today Sports）
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