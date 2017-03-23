NBA》離隊說真話 詹寧斯：無法理解尼克在幹嘛

詹寧斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕3月剛從尼克轉戰巫師的替補控衛詹寧斯（Brandon Jennings），日前接受紐約媒體訪問，提到尼克隊內亂象仍表示無法理解。

「幕後有太多我不懂的事情，」詹寧斯說，「我不了解三角進攻戰術，但我仍希望球隊的比賽節奏可以加快，靠著大量的出手進而得到大量分數。因此我認為有效率的傳球比較重要，三角進攻戰術不合時宜。」

對於尼克隊內的氣氛與溝通問題，詹寧斯則表示：「參加全隊練球時，我不太清楚球隊發生什麼事，球隊的職員也很少跟球員溝通。我們隊上有羅斯（Derrick Rose）、安東尼（Carmelo Anthony）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）等人，球到了內線卻難以得分。」

詹寧斯本季在尼克出賽58場，平均上場時間24.6分鐘，得到8.6分、4.9助攻、2.6籃板，其中助攻數為全隊最多。

「我只能說尼克的狀況很辛苦，大家找不到屬於自己的比賽節奏，更不用說培養默契，」詹寧斯說，「這季看似補強，最後還是一直輸球。」

詹寧斯在尼克負責穿針引線。（資料照，USA Today）