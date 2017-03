經典賽》美國勇奪首冠 最有價值球員出爐！

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕美國以8:0擊敗波多黎各,勇奪經典賽首冠,前6局演出無安打比賽的先發史卓曼(Marcus Stroman)功不可沒,榮獲最有價值球員(MVP)。

史卓曼複賽對波多黎各主投4.2局就掉4分,美國以5:6敗陣,冠軍戰再次擔任先發出戰母親祖國,前6局完全封鎖,7局才被敲首安,總計6局無失分,表現相當精彩。

史卓曼奪MVP。(法新社)