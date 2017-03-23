經典賽》美國勇奪首冠 最有價值球員出爐！

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〔體育中心／綜合報導〕美國以8：0擊敗波多黎各，勇奪經典賽首冠，前6局演出無安打比賽的先發史卓曼（Marcus Stroman）功不可沒，榮獲最有價值球員（MVP）。

史卓曼複賽對波多黎各主投4.2局就掉4分，美國以5：6敗陣，冠軍戰再次擔任先發出戰母親祖國，前6局完全封鎖，7局才被敲首安，總計6局無失分，表現相當精彩。

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史卓曼奪MVP。（法新社）