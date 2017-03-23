經典賽》美國勇奪首冠 最有價值球員出爐！
2017/03/23 13:16
〔體育中心／綜合報導〕美國以8：0擊敗波多黎各，勇奪經典賽首冠，前6局演出無安打比賽的先發史卓曼（Marcus Stroman）功不可沒，榮獲最有價值球員（MVP）。
史卓曼複賽對波多黎各主投4.2局就掉4分，美國以5：6敗陣，冠軍戰再次擔任先發出戰母親祖國，前6局完全封鎖，7局才被敲首安，總計6局無失分，表現相當精彩。
你也會想看這則新聞：
史卓曼奪MVP。（法新社）
相關新聞
- 經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 經典賽》對決母親祖國 史卓曼前6局無安打超威（影音）
- 檢討經典賽 林德福：無法有效整合就下台
- 經典賽》波國游擊手超美技 差點讓慢跑的麥卡琴出局（影音）
推薦新聞
-
經典賽》哭笑不得！ 精選本屆5大烏龍球（影音）2017/03/23 15:22
-
經典賽》全明星陣容出爐！ 日本投手連4屆入選2017/03/23 13:54
-
經典賽》美國勇奪首冠 最有價值球員出爐！2017/03/23 13:16
-
經典賽》3安打完封波多黎各 美國勇奪首座冠軍2017/03/23 12:52
-
NBA》騎士全陣容今年首度合體 慘遭打臉不敵金塊2017/03/23 12:16