經典賽》全明星陣容出爐！ 日本投手連4屆入選
2017/03/23 13:54
千賀滉大延續日本年年有投手入選明星隊的紀錄。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽在美國奪冠後落幕，日媒搶先公布全明星陣容，3名投手分別是美國史卓曼、以色列查德（Josh Zeid）與日本千賀滉大，日本隊連續4屆都有投首入選全明星賽陣容。
2006年經典賽，全明星投手是古巴馬提（Yadel Marti）、松坂大輔、朴贊浩；2009年奉重根、岩隈久志、松坂大輔；2013年前田健太、多明尼加費古洛與羅尼（Fernando Rodney）。
第四屆經典賽全明星陣容：
【投手】
史卓曼（美國）
查德（以色列）
千賀滉大（日本）
【捕手】
莫里納（波多黎各）
【一壘】
哈斯默（美國）
【二壘】
巴耶茲（波多黎各）
【三壘】
柯瑞亞（波多黎各）
【遊撃】
林多（波多黎各）
【外野】
巴倫汀（荷蘭）
波蘭柯（多明尼加）
耶利奇（美國）
【DH】
貝爾川（波多黎各）
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