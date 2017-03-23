經典賽》全明星陣容出爐！ 日本投手連4屆入選

千賀滉大延續日本年年有投手入選明星隊的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽在美國奪冠後落幕，日媒搶先公布全明星陣容，3名投手分別是美國史卓曼、以色列查德（Josh Zeid）與日本千賀滉大，日本隊連續4屆都有投首入選全明星賽陣容。

2006年經典賽，全明星投手是古巴馬提（Yadel Marti）、松坂大輔、朴贊浩；2009年奉重根、岩隈久志、松坂大輔；2013年前田健太、多明尼加費古洛與羅尼（Fernando Rodney）。

第四屆經典賽全明星陣容：

【投手】

史卓曼（美國）

查德（以色列）

千賀滉大（日本）

【捕手】

莫里納（波多黎各）



【一壘】

哈斯默（美國）

【二壘】

巴耶茲（波多黎各）



【三壘】

柯瑞亞（波多黎各）



【遊撃】

林多（波多黎各）



【外野】

巴倫汀（荷蘭）

波蘭柯（多明尼加）

耶利奇（美國）



【DH】

貝爾川（波多黎各）