NBA》籃網明戰太陽挑戰二連勝 林書豪有望復出

林書豪。（資料照， USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪日前對小牛一戰不慎扭傷腳踝，幸好傷勢並不嚴重，僅列入每日觀察名單。 紐約郵報記者路易斯（Brian Lewis）今在推特上發文，指林書豪可能會在明天對太陽之戰歸隊。

林書豪至今因傷打打停停，僅出賽25場，平均可拿下13.7分、4.9助攻，缺陣多達45場。他自己也大嘆運氣不佳，狀況正好就受傷，這也是球隊本季的寫照。

而籃網目前戰績14勝56敗，明天在台灣時間上午7點30分於主場迎戰太陽，有機會挑戰本首度季二連勝滋味；太陽目前戰績則是22勝49敗，近期處於五連敗。