中職》加快比賽節奏 聯盟確定實施這些規則

中職更新規則加快比賽節奏。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒去年比賽時間過長，今年將有所改變，聯盟今於官網公布3月13日總教練會議通過的幾項規則，其中包括大聯盟去年實施的打者至少保持一腳在打擊區內等等，希望能加快比賽節奏。

2017年3月13日總教練會議通過執行

１、攻守交替時應全力衝刺。

２、預備使用之球棒應放置場邊休息室內。

３、投手不得無意義要求換球。

４、挑戰：除第3出局外，總教練如要進行挑戰，可直接在休息室內提出，無須進入場內。

５、換局（無論是否更換投手）：必須於２分鐘內完成，投手熱身投球最多５球。以前半局第3出局成立開始計算。更換投手時，教練不得上場。

６、局中換投：投手必須在2分鐘內完成熱身投球，投球數最多5球。以主審向記錄員宣告後開始計算。 教練得上投手丘，但在將球給予後援投手後即須退場。

７、五局中場：投手必須在6分鐘內完成熱身投球。以前半局第3出局成立開始計算。

（罰則-第5、7項）經裁判員制止繼續投球者得直接宣告1壞球。

８、投手：無跑壘員時，投手必須在12秒內投球。違規者第一次警告，再違規則宣告1壞球，且全場兩隊僅各警告1次，後援投手違規時即逕行宣告1壞球。

（以投手持有球、擊球員進入擊球區面對投手起，至球離開投手之手止。）

９、擊球員：

（1）各局首位擊球員須於投手熱身最後1球投出前往打擊區移動。

（2）擊球員輪到打擊時，須始終至少保持一腳在打擊區內，除非有下列情形擊球員可以離開打擊區，但不能離開本壘周圍之圓形區域。

①擊球員打擊或企圖打擊而失去重心時

②擊球員為閃避投球而離開打擊區

③任何一方要求暫停獲得允許時

④守方球員企圖使跑壘員出局之行為

⑤擊球員進行假觸擊時

⑥發生暴投或捕逸時

⑦投手接球後離開投手丘之泥土區時

⑧捕手為了指揮守備離開捕手區時

⑨選手受傷、身體不適或更換球棒等正當理由

⑩其他主審認可的情況

（罰則）若擊球員在不符本項規定所列之情形下，故意離開擊球區延誤比賽之進行時，主審對於擊球員的第1次違規將給予警告，第2次或後續再出現違規行為時，聯盟將應給予適當之處分。

（3）擊球員雖符合前項規定所列之情形下離開擊球區，但若同時離開本壘之圓形區域，將視同離開擊球區規定處理，但受傷治療除外。

１０、暫停：

（1）野手暫停必須在裁判宣告 " Time " 後15秒內完成。

教練暫停必須在跨越一、三壘線後40秒內完成，需透過翻譯員時不得超過60秒。