經典賽》連兩屆闖冠軍戰 波多黎各都抱「鴨蛋」鎩羽而歸
2017/03/23 14:47
波多黎各輸球。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各連兩屆闖進經典賽冠軍戰，可惜都抱鴨蛋鎩羽而歸，寫下「二連亞」的紀錄。賽後，波多黎各球員也向美國隊球員握手致意。
2013年波多黎各在準決賽擊敗荷蘭，冠軍戰面對多明尼加，全場僅出現3支安打，最後波多黎各以0：3不敵多明尼加。
今年經典賽冠軍之役，賽前球隊七連勝，有球員甚至將頭髮染金，希望能帶點好運，但比賽開打後，波多黎各前6局受制於美國隊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）投球，沒有擊出安打，直到第七局才有安打出現，全場同樣也只有3支安打，最後球隊以0：8輸球。
強打捕手莫里納（Yadier Molina）、外野老將貝爾川（Carlos Beltran）是波多黎各四朝元老，若有下屆經典賽，屆時貝爾川可能已經退休，莫里納也可能有38歲高齡，是否會在為國出征，仍是未知數。
波多黎各輸球。（美聯社）
波多黎各球員巴耶茲賽後向美國隊球員史卓曼致意。（法新社）
波多黎各球員巴耶茲賽後向美國隊球員史卓曼致意。（法新社）
波多黎各輸球，球迷失望。（美聯社）
波多黎各輸球，球迷失望。（美聯社）
波多黎各輸球，莫里納與隊友擁抱。（USA Today Sports）
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