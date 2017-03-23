網球》大蜥蜴亂入鬧場 邁阿密名人男網賽中斷
2017/03/23 15:03
〔記者梁偉銘／台北報導〕名人大賽等級的邁阿密男網盛事，居然出現了「不速之客」，一隻蜥蜴大搖大擺闖進單打首輪賽場，害得德國老將哈斯（Tommy Haas） 和捷克年輕對手維塞利（Jiri Vesely）的比賽被迫暫定，「高齡」38歲的哈斯一時興起，還拿出智慧手機和這位爬蟲類粉絲合影留念，逗得現場觀眾哈哈大笑。
「這隻真的很大，不過看起來沒有危險啦。」自嘲已是現役「人瑞級」選手的哈斯笑著說，征戰職業網壇這麼多年，還是頭一回有如此熱情的蜥蜴來跑看他打球，儘管比賽一度因此中斷15分鐘，不過在工作人員合力追捕下，總算把這隻四處亂逛的蜥蜴給請出了場外。
可惜的是，上年紀的哈斯也先盛後衰，7：6（7：5）、3：6、5：7不敵年輕15歲的維塞利，無緣開胡晉級男單64強。
德國老將哈斯。（圖片取自哈斯臉書）
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