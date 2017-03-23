經典賽》哭笑不得！ 精選本屆5大烏龍球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽落幕，兩個多禮拜的賽程有不少令人傻眼或滑稽的鏡頭，《自由體育》選出5大烏龍來帶領球迷回顧這場棒球盛宴。

5. 墨西哥烏龍淘汰

墨西哥預賽擊敗委內瑞拉賽後，在球場上興奮慶祝勝利，官方也立刻宣布委國淘汰，隨後才發現局數認定有誤，改宣布墨國淘汰，委內瑞拉死而復生跟義大利進行加賽，引起岡薩雷茲強烈不滿，揚言以後的經典賽都不想參加了。《點我看新聞》

4. 以色列打者誤認保送

以色列對南韓攻占滿壘時，打者蓋倫（Blake Gailen）以為保送擠回分數，開心脫掉護具，結果才發現被判好球，因而轉頭跟主審說，「Oh. My fault（我的錯）」。《點我看新聞》

3. 小林誠司另類二壘打

小林誠司對以色列擊出投手前滾地球，以為自己出局而跑過頭，硬著頭皮衝向二壘，後來以色列野手擔心跑者回本壘得分改傳三壘，造就小林的另類二壘打。《點我看新聞》

2. 台灣－誰在一壘？

台灣對以色列時，面對滿壘的突襲短打，投手林晨樺傳向沒有人鎮守的一壘，被美國與日本熱烈討論。《點我看新聞》

1. 荷蘭打者太high遭觸殺

荷蘭打者普洛法擊出安打，忙著跟休息室的隊友慶祝，殊不知波多黎各神捕莫里納緊盯著，一個傳球將普洛法觸殺於一壘前，堪稱本屆最糗的烏龍球。《點我看新聞》