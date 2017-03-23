經典賽》不同於波多黎各「染金」 美國隊幸運物亮相（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕美國隊在冠軍戰以8：0擊敗波多黎各，拿下首座經典賽冠軍。賽後球員也將球隊的「幸運物」亮相，是代表美國主要的標誌之一的白頭海雕。

多明尼加在上屆經典賽奪冠，他們就是迷信「芭蕉」的力量，有人更是比賽期間天天吃；而本屆波多黎各有樣學樣，把頭髮、或是鬍子染成金色，波國的金色染劑還一度缺貨。

美國隊在獲勝後，把他們的幸運物「白頭海雕」亮相。牠又稱禿頭鷹、美國鷹，是美國的國鳥，也是代表美國最主要的標誌之一，球員們紛紛舉著牠歡呼。

美國隊的「幸運物」。（美聯社）

美國隊的「幸運物」。（歐新社）