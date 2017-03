經典賽》不同於波多黎各「染金」 美國隊幸運物亮相（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕美國隊在冠軍戰以8:0擊敗波多黎各,拿下首座經典賽冠軍。賽後球員也將球隊的「幸運物」亮相,是代表美國主要的標誌之一的白頭海雕。

多明尼加在上屆經典賽奪冠,他們就是迷信「芭蕉」的力量,有人更是比賽期間天天吃;而本屆波多黎各有樣學樣,把頭髮、或是鬍子染成金色,波國的金色染劑還一度缺貨。

美國隊在獲勝後,把他們的幸運物「白頭海雕」亮相。牠又稱禿頭鷹、美國鷹,是美國的國鳥,也是代表美國最主要的標誌之一,球員們紛紛舉著牠歡呼。

美國隊的「幸運物」。(美聯社)

美國隊的「幸運物」。(歐新社)