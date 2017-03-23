經典賽》MVP史卓曼超罩 隊友讚「接球超省事」

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〔記者石毓琪／綜合報導〕美國隊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）前6局無安打封鎖波多黎各，加上猛烈砲火支援，8：0初嘗經典賽冠軍滋味，最有價值球員理所當然由史卓曼拿下，不僅他本人對自己的好表現欣喜若狂，隊友也為隊上有這樣超水準投手感到驕傲。

史卓曼第2次對上母親祖國波多黎各，一雪8強賽一局爆前恥，今天主投6局只被敲1支安打，沒有失分，無疑是美國贏球最大功臣，他表示，很享受在這種氣氛下投球，「我覺得越大的比賽，我能投得更帶勁、更有效率，這大概是最大的比賽了，如果不是，至少也是我投過最大的。」

「波多黎各1到9棒的陣容都很驚人，你不得不盡全力和他們對決，每一球都不能放鬆。」賽後史卓曼眾望所歸拿下MVP，他把目標放在4年後的經典賽，「這是一個難忘的經歷，4年後我還會來，守住這個頭銜。」

金斯勒（Ian Kinsler）在第3局敲出2分砲，幫助美國先馳得點，賽後他大讚史卓曼，「球隊有這樣一個優秀的先發投手，對比賽進行容易許多，他讓大家狀況都能提升，像克勞佛（Brandon Crawford，游擊手）上演不少美技，除此之外，對手很難掌握他的球，只能打出軟弱滾地球，都讓我們在處理上輕鬆很多。」

和史卓曼搭配的拉克羅伊（Jonathan Lucroy）則說，史卓曼的伸卡球很有尾勁，讓美國能不費力地掌控比賽，「他的球很會跑，他也只是混合不同球種，改變球路，控球也都在掌握之中，他完成了一件了不起的工作，能接他的球也滿有趣的。」

史卓曼投出MVP價值，率美國抱回冠軍。（歐新社）