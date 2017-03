經典賽》MVP史卓曼超罩 隊友讚「接球超省事」

Your browser does not support iframes.

〔記者石毓琪/綜合報導〕美國隊先發投手史卓曼(Marcus Stroman)前6局無安打封鎖波多黎各,加上猛烈砲火支援,8:0初嘗經典賽冠軍滋味,最有價值球員理所當然由史卓曼拿下,不僅他本人對自己的好表現欣喜若狂,隊友也為隊上有這樣超水準投手感到驕傲。

史卓曼第2次對上母親祖國波多黎各,一雪8強賽一局爆前恥,今天主投6局只被敲1支安打,沒有失分,無疑是美國贏球最大功臣,他表示,很享受在這種氣氛下投球,「我覺得越大的比賽,我能投得更帶勁、更有效率,這大概是最大的比賽了,如果不是,至少也是我投過最大的。」

「波多黎各1到9棒的陣容都很驚人,你不得不盡全力和他們對決,每一球都不能放鬆。」賽後史卓曼眾望所歸拿下MVP,他把目標放在4年後的經典賽,「這是一個難忘的經歷,4年後我還會來,守住這個頭銜。」

金斯勒(Ian Kinsler)在第3局敲出2分砲,幫助美國先馳得點,賽後他大讚史卓曼,「球隊有這樣一個優秀的先發投手,對比賽進行容易許多,他讓大家狀況都能提升,像克勞佛(Brandon Crawford,游擊手)上演不少美技,除此之外,對手很難掌握他的球,只能打出軟弱滾地球,都讓我們在處理上輕鬆很多。」

和史卓曼搭配的拉克羅伊(Jonathan Lucroy)則說,史卓曼的伸卡球很有尾勁,讓美國能不費力地掌控比賽,「他的球很會跑,他也只是混合不同球種,改變球路,控球也都在掌握之中,他完成了一件了不起的工作,能接他的球也滿有趣的。」

史卓曼投出MVP價值,率美國抱回冠軍。(歐新社)