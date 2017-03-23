經典賽》奪冠退意不變 美國總教練李蘭辭職

李蘭帶領美國奪下經典賽首冠，賽後辭去總教練一職。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕首次晉級決賽就奪冠，美國隊在這屆經典賽寫下歷史，教頭李蘭（Jim Leyland）功不可沒，不過他在賽後選擇卸下總教練一職，結束這個階段性的任務。

李蘭在1997年率領馬林魚贏得世界大賽，已屆72歲，首次帶隊前進經典賽，不僅突破前任教頭紀錄，一路打到決賽，還拿下冠軍，他坦言，經典賽和世界大賽不同，沒什麼好比較，今天也只是在一場不能輸的比賽贏了對手波多黎各。

「嗯……我已經退休3年了，這次真的要退休了，我答應大家。」李蘭幽默表示，「很榮幸能執掌美國隊兵符，並以美國的教練為榮，球員也都以為國家隊打球驕傲，但這份榮耀是獻給所有為國服務的男男女女。」李蘭說，自己的階段性任務結束，以後不會再穿上國家隊戰袍。

得知總教練宣布辭去教職，MVP史卓曼（Marcus Stroman）難掩失望之情，「他是很棒的男人，我從沒為這樣一個謙虛、自信的教練打球，他能用完美的方式激勵球員，我覺得他說的每一字都是經過縝密的思考，他知道怎麼帶這支隊伍走下去。因此他要走，我很失望，不過也許我們將在4年後再找他回來。」