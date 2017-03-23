舞王世紀大對決 週六相約台北小巨蛋

舞王大對決，週六相約台北小巨蛋。（2015年資料照，取自台灣體育運動舞蹈發展協會官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2017舞王世界公開賽週六上午9時至晚上10時於在台北小巨蛋熱鬧登場，來自美洲、歐洲、澳洲、亞洲等30多國家400對選手參賽，最高層次世界比賽與粉絲相約台北小巨蛋。

台灣體育運動舞蹈發展協會自2005年開始主辦世界級國際國標舞蹈賽事，今年已第9年在台北小巨蛋舉辦，目前已有收到世界前24的職業好手報名，並邀請到世界職業摩登冠軍Mirko & Edita與世界拉丁舞亞軍Stefano Di Filippo & Daria來台參與本次盛宴。

一般民眾想看世界級舞王需要到歐洲黑池才能觀賞高水準比賽，該協會將國標舞世界冠亞軍舞王比賽完整帶進台北小巨蛋。