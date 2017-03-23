中職》開幕戰前最後一練 中信兄弟推洋投伍鐸先發
2017/03/23 16:51
〔記者石毓琪／綜合報導〕中職28年開幕戰將在3月25日「金控大戰」點燃戰火，今天中信兄弟在洲際球場練球，做賽前最後調整，雙方都由洋投先發，三冠王羅力對決伍鐸。
結束開幕戰後，中信兄弟26日（日）回到台中洲際球場迎接主場開幕戰對決統一獅，屆時將開放台中市民憑身分證、駕照等證件，免費到外野觀賽，限額1000名。
中信兄弟於開幕戰前，於台中洲際球場進行最後的練球暖身，圖為詹子賢練打。（記者廖耀東攝）
中信兄弟練球暖身，左投鄭錡鴻。（記者廖耀東攝）
中信兄弟練球暖身，投手群。（記者廖耀東攝）
中信兄弟練球暖身，曾陶鎔。（記者廖耀東攝）
中信兄弟練球暖身，林智勝。（記者廖耀東攝）
彭政閔。（記者廖耀東攝）
中信兄弟總教練史耐德。（記者廖耀東攝）
中信兄弟總教練史耐德。（記者廖耀東攝）
中信兄弟於開幕戰前，於台中洲際球場進行最後的練球暖身。（記者廖耀東攝）
中信兄弟於開幕戰前，於台中洲際球場進行最後的練球暖身。（記者廖耀東攝）
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