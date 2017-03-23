經典賽》侍JAPAN新任監督 怎麼選四月決定

日本隊監督小久保裕紀昨天宣布辭去教練職。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本隊監督小久保裕紀在經典賽準決賽敗給美國隊後，表達退任的意願，日職事務局長井原敦今天表示，將在4月上旬召開強化委員會，討論新任監督的選出方式。

井原敦表示，新任監督的第一個比賽將是預定於11月舉行，由日本、台灣和韓國共同主辦的「亞洲職棒冠軍賽」，雖然時間不是很趕，仍必須開始思考新任監督的產生方式，希望能在4月份決定。

日本隊新任監督如果比照小久保的4年任期，任內的重大國際賽包括2019年世界12強棒球賽、20年奧運棒球賽和預定21年舉行的經典賽。