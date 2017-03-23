經典賽》連2屆亞軍 新秀王牌：我自豪代表波多黎各

波多黎各先發投手魯戈。（USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕扛起波多黎各王牌的大都會投手魯戈（Seth Lugo）今天在美、波冠軍戰先發，雖然賽前雄心壯志想在2013年經典賽後，助隊拿下第一座冠軍，可惜事與願違，主投4局失4分，打線又苦遭史卓曼（Marcus Stroman）封鎖，吞下敗投，不過他在賽後於推特寫下心得，表示自己仍為代表國家感到自豪。

27歲魯戈去年才登上大聯盟，前2戰先發都幫助波多黎各取得勝利，巧的是遭遇8強戰相同的對手，結果卻大不相同，史卓曼6局沒被敲出安打、失分，魯戈卻失掉經典賽最多4分，隊友砲管熄火，波多黎各最後只打出零星三安，遭美國8：0完封，連2屆亞軍作收。

首次代表波多黎各打經典賽，對魯戈而言已是永生難忘的經驗，「這不是我們想要的結果，不過能代表波多黎各，已是很難以置信的經歷！我為此感到自豪，且永遠不會忘記。」他在推特上寫道。

波多黎各2013年經典賽決賽敗給多明尼加，本屆來勢洶洶，決賽前一敗未拿，卻還是輸在最後一場，波多黎各總教練羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）說，輸得心服口服，「已經很滿意了，至少我們的心是滿足的。他們的陣容充滿明星球員，他們在投手、打者都擊敗了我們，我們為了奪冠來到這裡，能有7勝1敗的紀錄，對於我們能實現的目標，真的很滿意了。」