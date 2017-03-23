中職》羅力腹肌拉傷 開幕戰富邦改推黃亦志先發

富邦悍將隊新莊棒球場練球，開幕戰富邦悍將先發投手黃亦志。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕3月25日中職開幕戰富邦悍將對中信兄弟，原本富邦預計推出洋投羅力先發，但總教練葉君璋表示，近期羅力在熱身賽投球腹肌拉傷，因此決定改推本土投手黃亦志先發，隔天富邦對Lamigo桃猿則推出洋投神盾先發。

葉總說，開季羅力預計跳過兩次先發輪值，休一個多禮拜，力猛剛打完經典賽，神盾有一段時間沒比賽，狀況還須調整，幾名本土先發投手當中，以黃亦志的近況最好，加上去年他在冠軍戰先發表現令人激賞，所以把開幕戰先發交給他，「讓本土投手投開幕戰也是不錯的選擇。」葉總表示，他看好本季黃亦志能夠拿下8勝。

黃亦志透露，春訓一開始他就向投手教練余文彬爭取投開幕先發，自評狀況還不錯且有信心，就把春訓訓練成果展現出來。

去年冠軍戰第4戰黃亦志先發5局只失1分，一戰成名。黃亦志表示，去年冠軍戰那一場先發讓他信心大增，心態改變很多，也體會到怎麼樣去享受比賽，「開幕戰就像去年開幕戰一樣，去享受比賽。」

對於葉總看好黃亦志本季能拿下8勝，他說，今年球季給自己的目標也是8勝，不想把目標設在兩位數勝投，這樣壓力會太大。

洋投羅力腹肌拉傷，確定無緣開幕戰。（資料照，記者廖振輝攝）