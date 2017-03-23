UBA》健行科大奪冠秘密！ 無論在哪都能靠它開檢討會

影片分析是健行打出佳績的重要關鍵，透過影片助球員在場上打出最佳表現。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／中壢報導〕好的後勤支援，有助球員在場上拿出出色表現！健行科大上週日在新莊體育館贏得105學年UBA男子公開一級冠軍，由主帥劉孟竹領軍的教練團，整體分工極為細緻，有體能、戰術教練與影片剪輯師，堪稱UBA最完整團隊；他們還有秘密武器是台要價近台幣3萬元的「可攜式投影機」，成為問鼎王座的一大利器。

39歲的劉孟竹擁有諸多執教經驗，他在美國攻讀碩士時，曾至美國南加大觀摩，深刻體會到影片剪輯的重要性；他成為健行主帥後，便相信唯有影像，才能讓子弟兵突破盲點，變得更出色。

礙於一般大型投影機受環境限制，劉孟竹起初都得在球隊出發前往球場前，趕緊在宿舍或學校，叮嚀球員該注意的事項。

本屆健行團隊增設可攜式投影機後，無論走到哪，都能輕鬆「投」一下；比賽開打前，可再透過影片，幫助球員早一步進入狀況，劉孟竹說：「我發現經過車程移動，球員很容易忘記原本的檢討事項，但擁有這台投影機，我們賽前能在休息室再看一次影片，利用短期記憶，大家更能將場上細節做到最好。」

其實許多球員在打籃球，在比賽、練球都會聽到教練在一旁大聲嘶吼，但也無法深刻明白到底問題出在哪裡。

健行奪冠三大主力簡祐哲、劉人豪與黃泓瀚皆認為，影片分析也能有效提升自己在場上的表現，黃泓瀚透露：「教練團與影片剪輯，對我們來說有很大的幫助，尤其透過影片，更可以知道自己該如何修正在場上的細節。」

場上指揮官劉人豪認為，看到影片就能清楚明白球應該往哪傳，就算比賽一直無法送到最佳空檔，但若能在練習就透過影片知道，他們就能有足夠時間加以練習，總有一天能做到最出色的場上表現。

可攜式投影機小巧輕便，只要有牆壁就可以將畫面打上去，讓球員從中了解自己的問題。（記者林岳甫攝）

健行科大主力簡祐哲（右）與黃泓瀚（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

健行科大劉人豪（中）（資料照，記者陳志曲攝）

健行校長李大偉（右）重視籃球隊員的品德教育，與董事長彭壽春都相當支持球隊，也讓劉孟竹（左）能無後顧之憂地指導球隊，拚出佳績。（記者林岳甫攝）