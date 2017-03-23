中職和經典賽比賽用球彈性 葉總觀察剖析
2017/03/23 18:34
富邦悍將總教練葉君璋。（資料照，記者徐正揚攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕去年球季中職240場例行賽出現603轟，創下史上新高紀錄，今年球季中職比賽用球仍採「華櫻990」，會不會還是全壘打滿天飛？引發外界關注。
富邦總教練葉君璋，同時他也是WBC經典賽台灣隊教練團一員，經典賽結束他隨即投入富邦訓練和比賽，幾場熱身賽打下來，據葉總觀察，他認為，熱身賽中職比賽用球和去年相較，彈性（恢復係數）有比較低一點點，但仍比經典賽比賽用球的彈性還高。
去年中職比賽用球恢復係數為0.576，接近合格標準範圍最高值0.580，今年初確定仍採華櫻990，當時前中職聯盟朱康震曾表示，「今年會嚴格檢驗恢復係數，希望控制在恢復係數範圍內的中間值0.560。」
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