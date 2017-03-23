經典賽》美國投手防禦率最強 台灣唯一雙位數墊底

台灣隊打擊率排在大會第4，但防禦率卻墊底。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽今天落幕，美國隊等了11年終於抱回歷史首冠，而各國的團隊成績排行榜也終於底定。

打擊率以荷蘭3成21的團隊打擊率居首、墨西哥3成12次之、波多黎各3成04排第3，台灣以3成02位居第4。

全壘打方面以波多黎各與日本的11發並列最多，荷蘭、義大利10轟居次，重砲如雲的多明尼加團隊僅9轟排名第5。

得分方面波多黎各掃下55分排第1，荷蘭打線送回48分居次，日本47分排第3，第4、5名分別是美國、多明尼加，台灣拿下20分排第11。

總失分以委內瑞拉被打55分最慘、「紅色閃電」古巴風光不再，丟40分居次，第3名是失33分的義大利，台灣以1分之差排第4名。

美國本屆靠強大的投手戰力奪冠，團隊防禦率僅2.15高居排名第1，多明尼加2.45居次，日本3.05排名第7、台灣團隊防禦率高達10，是唯一達雙位數的隊伍，在16隊中墊底。

日本隊無論投打能力都相當優異。（歐新社）

美國隊的投手戰力相當堅強，團隊防禦率稱霸群雄。（歐新社）