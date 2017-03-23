經典賽》3連敗太傷 台灣棒球將不再世界第4

台灣的世界棒球排名將下滑1名次。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽由美國隊拿下冠軍，按照戰績排名，波多黎各與日本分佔2、3名，台灣因預賽三戰全敗，排在大會第14名，僅優於加拿大與中國。

按照經典賽規則，若戰績相同將透過對戰優質率（Team quality b

alance，簡稱TBQ）來決定排名，名列第14的台灣，能獲得的世界排名積分並不多，預估將從世界第4跌落至第5名。

照經典賽的名次積分來計算，世界棒球排名第1的仍是日本，美國、南韓也穩居2、3名，台灣的世界排名將被古巴超車跌至第5名，闖進四強的荷蘭將從世界第9升為第8，連2屆亞軍的波多黎各則從原本的12名擠進第9名。

最大黑馬以色列首度進軍會內賽就闖進八強，排名也可望從41名躍升至世界第19名，中國則將從原本的第18名跌至20名，加拿大的排名將從原先的第8跌至第12位。

世界棒球排名：

新排名 國家 變化 1 日本 2 美國 3 南韓 4 古巴 +1 5 台灣 -1 6 墨西哥 7 委內瑞拉 8 荷蘭 +1 9 波多黎各 +3 10 義大利 +1 11 澳洲 -1 12 加拿大 -4 13 多明尼加 18 哥倫比亞 +1 19 以色列 +22 20 中國 -2