經典賽》3連敗太傷 台灣棒球將不再世界第4
2017/03/23 20:41
台灣的世界棒球排名將下滑1名次。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽由美國隊拿下冠軍，按照戰績排名，波多黎各與日本分佔2、3名，台灣因預賽三戰全敗，排在大會第14名，僅優於加拿大與中國。
按照經典賽規則，若戰績相同將透過對戰優質率（Team quality b
alance，簡稱TBQ）來決定排名，名列第14的台灣，能獲得的世界排名積分並不多，預估將從世界第4跌落至第5名。
照經典賽的名次積分來計算，世界棒球排名第1的仍是日本，美國、南韓也穩居2、3名，台灣的世界排名將被古巴超車跌至第5名，闖進四強的荷蘭將從世界第9升為第8，連2屆亞軍的波多黎各則從原本的12名擠進第9名。
最大黑馬以色列首度進軍會內賽就闖進八強，排名也可望從41名躍升至世界第19名，中國則將從原本的第18名跌至20名，加拿大的排名將從原先的第8跌至第12位。
世界棒球排名：
|
新排名
|
國家
|
變化
|
1
|
日本
|
|
2
|
美國
|
|
3
|
南韓
|
|
4
|
古巴
|
+1
|
5
|
台灣
|
-1
|
6
|
墨西哥
|
|
7
|
委內瑞拉
|
|
8
|
荷蘭
|
+1
|
9
|
波多黎各
|
+3
|
10
|
義大利
|
+1
|
11
|
澳洲
|
-1
|
12
|
加拿大
|
-4
|
13
|
多明尼加
|
|
18
|
哥倫比亞
|
+1
|
19
|
以色列
|
+22
|
20
|
中國
|
-2
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