經典賽》3連敗太傷 台灣棒球將不再世界第4

2017/03/23 20:41

台灣的世界棒球排名將下滑1名次。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽由美國隊拿下冠軍，按照戰績排名，波多黎各與日本分佔2、3名，台灣因預賽三戰全敗，排在大會第14名，僅優於加拿大與中國。

按照經典賽規則，若戰績相同將透過對戰優質率（Team quality b
alance，簡稱TBQ）來決定排名，名列第14的台灣，能獲得的世界排名積分並不多，預估將從世界第4跌落至第5名。

照經典賽的名次積分來計算，世界棒球排名第1的仍是日本，美國、南韓也穩居2、3名，台灣的世界排名將被古巴超車跌至第5名，闖進四強的荷蘭將從世界第9升為第8，連2屆亞軍的波多黎各則從原本的12名擠進第9名。

最大黑馬以色列首度進軍會內賽就闖進八強，排名也可望從41名躍升至世界第19名，中國則將從原本的第18名跌至20名，加拿大的排名將從原先的第8跌至第12位。

世界棒球排名：

新排名

國家

變化

1

日本

 

2

美國

 

3

南韓

 

4

古巴

+1

5

台灣

-1

6

墨西哥

 

7

委內瑞拉

 

8

荷蘭

+1

9

波多黎各

+3

10

義大利

+1

11

澳洲

-1

12

加拿大

-4

13

多明尼加

 

18

哥倫比亞

+1

19

以色列

+22

20

中國

-2

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.