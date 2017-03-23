中職》從球衣到西裝 陳金鋒：很好的學習和挑戰

陳金鋒（右）出任富邦悍將副領隊，球隊在新莊球場特地為陳金鋒舉辦「金牌悍將」入團儀式。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕穿上繡有富邦悍將隊徽的西裝外套、戴上球帽，「台灣巨砲」陳金鋒今天正式出任球團副領隊。從球員、國家隊教練到全新的行政職，他說：「對我而言，三個角色沒有什麼不一樣，終究都是在做球場上的事，只是用不同方向幫助球隊和球員。」

富邦今晚在新莊球場練球前，先幫陳金鋒舉辦入團儀式，領隊蔡承儒幫他套上西裝、戴好球帽，最受矚目的副領隊正式上任，蔡承儒希望借重他在中職和美職的豐富經驗，傳承給球隊，並著手在球迷經營、國際交流等面向，他說：「期待和鋒哥一起為台灣棒球努力。」

從穿球衣到穿西裝，陳金鋒生涯首度嘗試行政職，他說：「新頭銜只是個名稱啦，還是在做棒球的事情。」他並表示很開心能加入富邦，「我會盡最大能力幫助球隊。」

陳金鋒表示，新工作對他來說是很好的學習，也是挑戰，「在球場那麼久了，離開球場後，也是在做棒球的事，是種新的開始和學習。」他希望能盡全力協助，讓球隊變得更好、更有系統發展。

其實陳金鋒除了偶爾坐坐辦公室，還是會協助教練工作，他說，除了球團事務，也會在一、二軍幫忙，大部分還是做球場上的事，扮演球員和教練間的協調者，整合大家一致的觀念，幫助選手更進步。

陳金鋒（右）出任富邦悍將副領隊，球隊在新莊球場特地為陳金鋒舉辦「金牌悍將」入團儀式。左為富邦育樂總經理蔡承儒。（記者王藝菘攝）