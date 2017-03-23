電競》暴雪官方宣布 《鬥陣特攻》國際聯賽辦在台灣！
2017/03/23 19:55
暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）官方宣布，下個月起將在台灣舉辦「《鬥陣特攻》太平洋聯賽」。（翻攝自鬥陣特攻官網）
〔即時新聞／綜合報導〕暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）官方宣布，下個月起將在台灣舉辦「《鬥陣特攻》太平洋聯賽」，邀請五國八隊爭奪太平洋冠軍頭銜！
看好台灣及亞太地區的電競市場，暴雪宣布將在台北市敦化南路上設立全球首座官方電競館，預計於3月30日開幕，並從4月8日開始連續13週舉辦「《鬥陣特攻》太平洋聯賽」，總獎金高達台幣830萬，讓不少電競迷直呼期待！
暴雪官網指出，這次聯賽的參賽隊伍包括台灣ahq eSports Club（ahq）、Flash Wolves（FW）和Machi Esports（M17）；香港Hong Kong Attitude（HKA）；泰國FireBall（FB）；澳洲Blank Esports（BLK）及日本DeToNator GOLD（DTN）和SunSister（SST）等八支職業戰隊，賽季從4月8日（六）下午2點開始，每週五、六、日於「暴雪電競館」舉行。
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