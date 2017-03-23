中職》陳金鋒當副手 蔡承儒：夢想成真

陳金鋒（右）出任富邦悍將副領隊，球隊在新莊球場特地為陳金鋒舉辦「金牌悍將」入團儀式。左為富邦育樂總經理蔡承儒。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕去年陳金鋒在桃猿的引退賽，蔡承儒在場邊欣賞，既是即將承接義大犀牛的富邦育樂總經理，也是「鋒砲」球迷；沒想到半年後，兩人攜手合作，陳金鋒成為他的富邦悍將副領隊，蔡承儒笑說：「也算夢想成真。」

今晚在悍將全員列隊擊掌歡迎後，陳金鋒接下全新工作，蔡承儒說：「我跟鋒哥相處很愉快，希望以後合作關係比較像朋友，有什麼話就講，一起為富邦悍將和台灣棒球努力。」

陳金鋒與猿隊合約去年底畫下句點，在這之前，蔡承儒早有延攬他加入的想法，「大家一定都會想要他（陳金鋒）到球隊，實際深入接觸是等今年初開始，等他合約結束後才往下一步想，想法是更早之前就有了。」

規畫陳金鋒角色時，富邦其實是從兩面向去思考，蔡承儒說，一塊是棒球專業部分，另一塊則是打造新球團基礎，包括球迷基礎和國際發展，再依據工作內容，找出最適合的職稱。

雖然陳金鋒已經不拿球棒，但球迷仍能在球場上看到他，他將和蔡承儒分工，富邦大部分比賽都會跟著球隊。

蔡承儒說，陳金鋒除了出席比賽，也會參與一些活動，並到辦公室開會，「算是滿多元的工作內容，所以也辛苦他了。」