全國國中乙組聯賽 新竹市培英國中奪竹市首座女冠

新竹市培英國中女籃逆轉封后，奪下新竹市全國國中女籃乙組首座冠軍獎盃。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市培英國中女籃隊參加106年度全國國中籃球乙級聯賽，力克台東新生國中，經比較勝場數與勝分差後「逆轉」封后，拿下新竹市國中女籃史上首座冠軍，女選手的拼勁和努力，讓鮮少陪伴家人的教練陳煒銘直呼「總算能跟老婆交代了」。

市府教育處表示，今年新竹市預賽、北區複賽到全國決賽8強，培英國中都以全勝第一名佳績力克其他學校，卻在冠亞軍決賽前夕以44：46敗給去年冠軍桃園市大成國中，決賽必須勝分達8分以上才能奪冠。

但在教練陳煒銘賽前分析戰況且模擬「開賽即落後8分，但比賽還沒有結束」情況，鼓勵球員積極應戰，並針對台東新生國中進行戰術分析，最終頂住壓力，拿下冠軍。

教練陳煒銘說，因熱愛籃球，他把每位小球員都當作自己的孩子，平常都犧牲陪家人時間投入訓練，如今拿到冠軍獎盃，總算可以跟老婆交待了。他也對小球員奮戰不懈的精神給予肯定，認為這是冠軍獎盃是大家一起努力的成果。

市長林智堅說，即將到來的世大運籃球賽將會在新竹市體育館舉行，目前籃球場地第一期整建工程已完成，不僅符合國際賽事規格，未來除作為世大運籃球比賽場地，更將規劃高水準的籃球賽事及職籃賽，發展籃球運動。

市府教育處表示，舊社國小、民富國小、光華國中、建華國中與建功高中、培英國中都是竹市積極推展籃球運動的學校，光復高中今年已勇闖高中籃球聯賽HBL 12強，市府將持續投入籃球扎根工作。

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）

新竹市培英國中女籃經過奮戰，逆轉封后，也拿下新竹市首座全國國中乙組女籃冠軍，學生表現94強！（記者洪美秀翻攝）