中職》不只是副領隊 陳金鋒也會教打擊
陳金鋒（記者王藝菘攝）
〔記者郭羿婕／新北報導〕從今年經典賽台灣隊開始，「台灣巨砲」陳金鋒開始嘗試當教練，如今又成為富邦球團副領隊，但其實他還是會執教，球團寄望他讓全隊打擊更「悍」。
富邦教頭葉君璋認為陳金鋒在經典賽給選手莫大助益，蔡承儒對他口中的「鋒哥」，也不只有行政工作的期許，他說：「指導選手也是希望鋒哥能協助的領域，尤其打擊，他有非常豐富的經驗和出色的能力，對球員一定很有幫助。」
陳金鋒今晚加入富邦，入團儀式上，蔡承儒親自幫他穿上繡有悍將隊徽的西裝外套，陳也回敬簽名球棒，兩人關係從球迷與偶像，正式變成球團的正副領導者。
「鋒哥在美職和中職都有豐富經驗，也是國家隊英雄，有非常好的傳承經驗可以幫助球隊。」蔡承儒表示，因富邦是新球團，很多面向要打基礎，在國際交流或球迷經營上，都希望有陳金鋒一起努力，「從球團面的公益回饋、基層棒球發展等，到選手面的指導、與教練團合作，他也會參與。」
「國際交流」指的是跟國外球團接軌，期望台灣棒球能進步，陳金鋒目前還沒有到國外球團觀摩的計畫，但已有些想法要逐步執行。
陳金鋒說，能與世界棒球接觸，代表進步與學習，不管是國外球團系統、棒球觀念，或訓練選手、服務球迷的方式，都值得學習，但並非全盤複製別人存在已久的作法，而是找出能幫助球隊的最合適方法，「說改變（台灣棒球），現狀不可能，當然我們還是要向別人學習，並加入自己的元素，看怎麼做會更好。」
陳金鋒向來是不多話形象，如今恐怕不能再「省話」，他維持一貫風格：「省話是還好啦，看是怎麼講，有些話要說，有些就不用講那麼多。」
在大批媒體採訪後，陳金鋒還罕見地向記者們說：「以後需要你們照顧。」至於會不會不習慣新工作？他說：「從場外去看場內的棒球，也是學習並幫助不同的東西，角度不一樣，看的事情不一樣，就是一個開始，去做該做的事。」
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