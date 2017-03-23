中職》美女福利看這！Lamigo TV推「樂猿四大門」

LAAMIGOTV超捷播報。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今年展現「捷SPEED」，Lamigo TV不只樂猿更要超捷播報，「樂猿四大門」將讓職棒28年球評主播更多元，除了主播徐展元之外，來自各行各業的職人好手以及給予觀眾朋友福利視線的美女來賓都將成座上客，播播班底則有妍言、呂捷、SWAY、NONO一字排開。

一向是Lamigo TV播報最大亮點的主播球評，今年依照來賓屬性開出「樂猿四大門」：「美女福利」、「猿の職人」、「全猿超玩」以及「專業專業專專業」等四大播報門，來賓分門別類、對號入座，全方位展現樂趣。

「美女福利門」將由妍言領軍，藝能界最亮眼的漂亮寶貝都是主播人選，週間賽事播報就看妍言與美女球評的靚彩互動；「猿の職人」則是由社會上愛棒球的各行業職人領銜主演，「半個Lamigo登錄球員」補教名師呂捷，加上身兼暢銷作家、房市專家、名嘴多甚至是音樂家、妙語如珠的超級達人SWAY，兩人要在Lamigo TV上帶來任何似是而非、天馬行空的棒球播報，未來在樂猿播報上直接電視購物也不稀奇；「全猿超玩門」則是邀來超捷好笑的NONO在播報比賽時為球迷帶來最敢玩的綜藝播報，未來包括大根、立東、膽大辛辣的KID也會加入戰局，超玩風格全速前進；「專業專業專專業門」則是徐展元挑大樑，Lamigo TV正經八百聊棒球的認真超乎大家想像，數據魔人徐展元、SUN STAR隊長孫協志將廣邀棒球領域專家為球迷解說最專業的全猿主場賽事。

Lamigo TV 樂猿播報再進化，本季主播及樂猿來賓將走出直播室與球迷並肩播報，不只出現在「桃猿大盛」專區與現場球迷互動，固定局間零距離的觀眾席互動時間也將是今年播報重點，由妍言和猿大大擔任觀眾席特派，將現場的喜怒哀樂傳回Lamigo TV！

Live .me直播平台與Lamigo TV也在本季首度合作，精選全猿主場場次進行賽前直播，掌握全猿主場活動以及桃猿男兒備戰前線的現場花絮，首度推出與職業棒球賽前直播服務，詳細場次、主播以及時間將於Live.me平台與Lamigo TV 粉絲專頁公布。