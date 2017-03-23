NBA》無視詹皇動怒 新秀爸：警告啥？

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕近日竄起的選秀新秀朗佐（Lonzo Ball）的老爸波爾（LaVar Ball）連環砲放不完，日前評論NBA巨星老爸通常不太有成就，點名詹姆斯（LeBron James）之子惹怒龍顏，不過他無視詹皇警告，隔天不道歉之外還再回應「我才不管他說什麼咧」。

波爾重申，詹姆斯的孩子長大後不會成為偉大的球員，因為他們將活在父親的陰影下，「先前我發表了我覺得超級巨星的孩子不會成為超級巨星，以及他們將活在父母親之下的意見。我活到50歲，沒有一個人可以，你有看過哪個巨星的兒子跟他一樣優秀或更優秀的嗎？我指的是『超級巨星』，像J博士、艾佛森（Allen Iverson）、詹姆斯這些指標的人物。」

波爾將砲火轉回詹姆斯身上，「看看LeBron，他的孩子以後會很辛苦，人們會像看他老爸一樣檢視他們，『喔，你得像你爸那樣才行』，接著他們會想，『為什麼我要像他一樣？我不能只是我嗎？』然後可能會被別人評論『噢，你太軟了，一點都不優』，因為期望會被過度放大。」

詹姆斯前日才說，不要談論他的家人，但顯然地波爾沒將他的話放在心上，「我才不管他說什麼，他說他警告我，他警告了我啥？啥都沒有。」