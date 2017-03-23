遠東科大「菁鷹盃」三合一 電競學生好手4月開打
2017/03/23 22:32
2017遠東科技大學「菁鷹盃」將於4月開打。（記者劉婉君翻攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕2017遠東科技大學「菁鷹盃」，將於4月10開打，報名至4月6日截止，號召全國15歲以上學生，跨校際組隊參加，爭奪各組冠軍及獎項。
遠東科大多媒體與遊戲發展管理系老師鄭淑玲表示，此次賽事不只有英雄聯盟，還增加鬥陣特攻以及CS：GO兩項廣受歡迎的電競遊戲。英雄聯盟方面限額128隊，預賽將在4月10至21日舉行，初賽5月8至13日，複賽5月15至20日，採線上賽進行，各組將取前16強進入決賽，5月23日於遠東科大進行比賽。
前16強隊伍可獲得至少1000元的等值商品，冠軍則為2萬元、亞軍1萬元、季軍5000元等值電競商品。
鬥陣特攻限額56隊，預賽日期與英雄聯盟相同，決賽日為5月25日，冠軍有1萬5000元、亞軍5000元、季軍3000元等值商品。
CS：GO報名時間為4月1日至30日中午12點截止，比賽時間為5月26日上午10點。冠軍有8000元、亞軍3000元、季軍2000元等值商品。報名如超過32隊，須採線上先預賽，前16強則為現場賽。
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