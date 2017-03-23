世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰

世界盃足球賽亞洲資格賽今（23日）晚在長沙上演中韓大戰，終場中國隊以1比0獲勝。（翻攝自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽亞洲資格賽今（23日）晚在長沙上演中韓大戰，終場中國隊以1比0獲勝，保住晉級一線生機，不過中國球迷在賽前演奏韓國國歌時大發噓聲，恐遭國際足聯開罰。

中韓大戰火藥味十足，雙方一度發生衝突。（翻攝自微博）

綜合媒體報導，由於中國國內反韓情緒激烈，官方出動了8000多名警力到場戒備，許多中國球迷仍在賽前演奏韓國國歌時發出噓聲，表達對韓國的不滿。雙方比賽火藥味十足，一度發生衝突，中國隊在第34分鐘攻進一分，終場以1比0擊敗韓國隊。

不過，賽前噓對手國歌的行為明顯違反國際足聯規章，由於主場球隊必須為球迷行為負責，國際足聯可能會視情況做出裁罰；2015年中國與香港進行足球賽時，香港便曾因球迷噓中國國歌而受罰。