世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰
2017/03/23 22:14
世界盃足球賽亞洲資格賽今（23日）晚在長沙上演中韓大戰，終場中國隊以1比0獲勝。（翻攝自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽亞洲資格賽今（23日）晚在長沙上演中韓大戰，終場中國隊以1比0獲勝，保住晉級一線生機，不過中國球迷在賽前演奏韓國國歌時大發噓聲，恐遭國際足聯開罰。中韓大戰火藥味十足，雙方一度發生衝突。（翻攝自微博）
綜合媒體報導，由於中國國內反韓情緒激烈，官方出動了8000多名警力到場戒備，許多中國球迷仍在賽前演奏韓國國歌時發出噓聲，表達對韓國的不滿。雙方比賽火藥味十足，一度發生衝突，中國隊在第34分鐘攻進一分，終場以1比0擊敗韓國隊。
不過，賽前噓對手國歌的行為明顯違反國際足聯規章，由於主場球隊必須為球迷行為負責，國際足聯可能會視情況做出裁罰；2015年中國與香港進行足球賽時，香港便曾因球迷噓中國國歌而受罰。
相關新聞
- 中韓足球賽將開踢 中方現場部署8千警力反暴動
- 中國反薩德延燒 南韓小公司也遭殃
- 中國籍港足代表隊員 因不滿「韓國人教練」怒退隊
- 中國反韓情緒高漲 連南韓足球隊也遭殃
- 不甩中共遊韓禁令 韓網友宣傳觀光：乾淨、安全、沒中國人
推薦新聞
-
遠東科大「菁鷹盃」三合一 電競學生好手4月開打2017/03/23 22:32
-
世足資格賽中國1分勝韓 賽前噓國歌恐受罰2017/03/23 22:14
-
經典賽》3連敗太傷 台灣棒球將不再世界第42017/03/23 20:41
-
中職》陳金鋒當副手 蔡承儒：夢想成真2017/03/23 19:17
-
中職和經典賽比賽用球彈性 葉總觀察剖析2017/03/23 18:34