林書豪復出先發戰太陽 今日賽事預告與轉播

各位讀者早安！

籃網今在主場迎接太陽隊的挑戰，林書豪將告別腳踝傷勢復出，確定擔任先發，究竟籃網能否首度連勝？請鎖定自由體育，另外，力拚季後賽資格的熱火將在主場迎接目前排名高居第4的暴龍，喜歡NBA的朋友們，千萬不要錯過！

除了精彩的NBA賽事，也有多場MLB及日本職棒熱身賽，為即將到來的棒球季暖暖身唷！

NBA例行賽

07:30 太陽 vs. 籃網（緯來體育）

07:30 暴龍 vs. 熱火

08:30 快艇 vs. 小牛

大聯盟熱身賽

09:00 小熊 vs. 紅人（FOX體育）

日職熱身賽

17:00 軟銀 vs. 阪神（FOX體育）

17:00 歐力士 vs. 廣島（FOX體育二台）