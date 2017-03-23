MLB》經典賽太經典 馬查多預約2021再打

馬查多。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽稍早落幕，美國隊8：0完封波多黎各奪冠，率先在8強止步的多明尼加國手馬查多（Manny Machado）已回到金鶯繼續春訓，回想起經典賽的種種，都讓馬查多難忘，還說「期待下一次2021年的比賽」。

馬查多在3月5日告別金鶯春訓投入經典賽，擔任多明尼加三壘手，憶起經典賽，對馬查多來說多數都是美好的回憶，除了輸球，「太多激勵人心的時刻，我永遠都不會忘記，我很高興能在今年出征，和團隊一起製造新的回憶。整體來說，光是代表國家，在這些國手身邊，就夠特別了。」

對美國一戰被隊友瓊斯（Adam Jones）美技沒收全壘打，馬查多一度脫帽致敬，他不吝於再次稱讚這一球，「這是我看過他接過最好的球之一，太不可思議了，他是很棒的球員，為國家什麼事都去嘗試，每天在外野發揮實力，只是不幸地他接了我的球。」

雖然提早結束經典賽之旅，馬查多已經準備好在2021年經典賽報到，「百分百絕對會，這是非常難忘的體驗，球迷特地前來聖地牙哥、邁阿密看球，他們在比賽每一球、每個片刻都支持我們，刺激我們打得更好。要不要打取決於我，而我每年都會這麼做，去嘗試比賽而且代表國家爭取榮耀，下一屆也找我啦！」

馬查多和同樣是多明尼加的隊友卡斯提歐（Welington Castillo）預計在週日對雙城的比賽回到金鶯陣容。

美國隊外野手瓊斯沒收金鶯隊友馬查多可能形成全壘打的飛球。（資料照，美聯社）