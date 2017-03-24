網球》邁阿密名人賽開胡 盧彥勳強碰德國天才新秀

盧彥勳。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密名人男網賽如火如荼進行，「寶島一哥」盧彥勳旗開得勝，6：2、6：1輕取挪威外卡路德（Casper Ruud），順利晉級單打64強，接下來得與德國第16種子小茲維瑞夫（Alexander Zverev）硬碰硬，爭奪32強門票。

33歲的盧彥勳寶刀未老，初登場面對年僅18的北歐菜鳥談笑用兵，雖挨了4記愛司轟炸，卻也逼得對方發出4次雙誤，尤其全場4度破發，開賽不久就連下9局，徹底壓制路德的火力，最終台將再見反拍致勝球，只花64分鐘安抵次輪。

只不過，盧彥勳下個對手很難纏，年僅19的小茲維瑞夫天才洋溢，去年哈雷草地賽爆冷扳倒瑞士傳奇老將費德爾（Roger Federer）而一戰成名；年初澳網大滿貫他又與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）激鬥5盤才惜敗，如今更躋身全球前20強，如今盧一哥得發揮經驗優勢、臨場穩紮穩打，才能延續去年多倫多名人賽首輪的直落2贏球模式，再度給後生晚輩震撼教育。