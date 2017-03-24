MLB》太驚人！ 賽揚名投轟465呎超大號全壘打（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕去年小熊最多轟投手的阿里耶塔（Jake Arrieta），今在熱身賽砲轟葛蘭基（Zack Greinke），飛行距離遠達465英呎，新球季連霸投手銀棒獎準備好了。

根據數據顯示，阿里耶塔這發全壘打飛行465英呎、速度104英里，大號全壘打對他來說並非稀奇事，去年就曾對米勒（Shelby Miller）轟出440英呎的全壘打，締造2015年統計數據以來、投手史上最遠的紀錄。