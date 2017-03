MLB》太驚人！ 賽揚名投轟465呎超大號全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕去年小熊最多轟投手的阿里耶塔(Jake Arrieta),今在熱身賽砲轟葛蘭基(Zack Greinke),飛行距離遠達465英呎,新球季連霸投手銀棒獎準備好了。

根據數據顯示,阿里耶塔這發全壘打飛行465英呎、速度104英里,大號全壘打對他來說並非稀奇事,去年就曾對米勒(Shelby Miller)轟出440英呎的全壘打,締造2015年統計數據以來、投手史上最遠的紀錄。